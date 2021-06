Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200621-463: Motorradfahrer auf Motorhaube aufgeladen - schwerverletzt

Hückeswagen (ots)

Ein 19-jähriger Hückeswagener hat sich am Samstag (19. Juni) bei einem Unfall auf der K1 in Steffenshagen schwere Verletzungen zugezogen. Der 19-Jährige fuhr um 00:43 Uhr mit seinem Motorrad Suzuki vor dem VW Golf eines 21-jährigen Remscheiders auf der K 1 in Richtung Remscheid. Nach eigenen Angaben kennen sich beide. Sie fuhren bereits seit Hückeswagen hintereinander her, Zunächst war der Golffahrer vorne, kurz vor dem Kreisverkehr in Windhagen überholte der Motorradfahrer und er fuhr vorne weg. Kurz vor der Kreuzung Braßhagen/K1 beabsichtigte der Golffahrer, den Motorradfahrer erneut zu überholen. In diesem Moment bremste der Kradfahrer jedoch ab, um nach links in die Straße Braßhagen abzubiegen. Der Golffahrer reagierte zu spät und fuhr auf. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde auf das Auto aufgeladen, sein Motorrad einige Meter mitgeschliffen. Der 19-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass beide Unfallbeteiligte mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Nach eigenen Angaben seien sie ein "kleines Rennen gefahren". Die Polizei stellte deshalb beide Führerscheine sicher.

