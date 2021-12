Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Radfahrer stürzt

schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer zu, als er sich verbremste und deshalb zu Fall kam.

Ulm (ots)

Ein 62 Jahre alter Radfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 14.25 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg der Straße Fünf Linden in Richtung Gaisentalstraße. Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin fuhr in dieselbe Richtung. Sie wollte dann nach links in die Banatstraße abbiegen. Als der Radfahrer die Situation erkannte, bremste er stark ab. Dabei wurde er nach vorn über den Lenker von seinem Fahrrad geschleudert. Der 62-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

++++++++++++++++2443965

