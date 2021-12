Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rotlichtfahrt führt zu Unfall

Vier Personen wurden beim Zusammenstoß zweier Autos leicht verletzt.

Ulm (ots)

Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 17.40 Uhr die Lorcher Straße in Richtung Jebenhausen. An der Kreuzung Lorcher-/Haupt-/Stuttgarter Straße hielt sie an einer Rotlicht zeigenden Ampel an. Plötzlich fuhr sie in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel weiterhin Rotlicht zeigte. Die junge Frau prallte in die rechte Seite eines Toyota, der die Hauptstraße in Richtung Stuttgarter Straße befuhr. Der Toyota drehte sich daraufhin mehrmals um die eigene Achse und kippte schließlich auf die Seite. Die 59 Jahre alte Lenkerin, ihre gleichaltrige Beifahrerin und ein 8-Jähriger wurden in dem Pkw eingeschlossen. Sie mussten von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Zum Glück wurden sie nur leicht verletzt. Auch die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die junge Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

