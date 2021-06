Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkrs. RW) Niesattacke führt zu Unfall

Wellendingen (ots)

Eine heftige Niesattacke einer Autofahrerin hat am Montag zwischen Wilflingen und Gosheim zu einem Unfall geführt. Die 51 Jahre alte Frau am Steuer eines Toyota kam auf der kurvenreichen Strecke wegen des plötzlichen Anfalls zunächst nach rechts ins Bankett, übersteuerte aber dann nach links, wodurch der Kleinwagen über die Gegenfahrbahn in den Graben schleuderte. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Schaden an ihrem Toyota schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

