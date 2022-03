Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Brokstedt - Präventionsunterricht mit Kindern am Bahnhof - Mann läuft über geschlossenen Bahnübergang

Brokstedt (ots)

Heute Vormittag führte die Präventionsbeauftrage der Flensburger Bundespolizei eine Einweisung am Bahnhof Brokstedt durch. Zusammen mit einer Kollegin der Landespolizei wurden Erstklässlern der Grundschule Brokstedt die Verhaltensregeln auf dem Bahnsteig (u.a. weiße Linie) erklärt.

Die Schranken senkten sich an dem unmittelbar angrenzenden Bahnübergang. Ein Mann, der es offensichtlich eilig hatte, um den abfahrbereiten Zug noch zu erwischen, umlief die geschlossene Halbschranke und überquerte die Gleise vor den Augen der Kinder.

Die Präventionsbeauftragte schritt sofort ein und belehrte ihn eindringlich, in welche Lebensgefahr er sich gebracht hatte. Auch wurde ihm vorgehalten, dass er vor den vielen kleinen Kindern ein "schlechtes Vorbild" abgegeben hatte.

Bundespolizisten, die eine Zugstreife durchführten übernahmen den 27-Jährigen. Ihm droht ein Bußgeldverfahren (bis zu 350,- Euro).

Erst am Montag hatten Bundespolizisten am Bahnübergang in Wrist (Kreis Steinburg) zwei Autofahrerinnen festgestellt, die trotz Rotlicht über den Bahnübergang fuhren. Auch sie erwarten Anzeigen. (240,- Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot)

