Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei verhaftet Dieb und Betrüger

Flensburg (ots)

Bei der Überprüfung zweier Männer am Bahnhof Flensburg stellten Bundespolizisten fest, dass gegen beide Haftbefehle vorlagen.

Bereits am Montagabend kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen 68-jährigen Mann am Flensburger Bahnhof. Bei seiner fahndungsmäßigen Überprüfung konnten die Beamten ermitteln, dass er mit Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft wegen Betrugs gesucht wurde. Er war im September 2021 verurteilt worden und seither unbekannten Aufenthalts. Da der Deutsche die geforderten 613,- Euro nicht begleichen konnte, wurde er für die nächsten 25 Tage in die JVA eingeliefert.

Nur wenige Stunden später, am Dienstagmorgen, überprüften Bundespolizisten die Identität eines ausweislosen Reisenden, der mit dem Zug aus Dänemark kam. Bei seiner erkennungsdienstlichen Behandlung stellte sich heraus, dass es sich um einen 24-jährigen Marokkaner handelte, der nach Verurteilung wegen Diebstahl flüchtig und von einer Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er muss jetzt die nächsten 33 Tage in der JVA verbringen, da auch er eine Summe in Höhe von 1660,- Euro nicht bezahlen konnte. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn eingeleitet.

