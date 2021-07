Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf-Kuppendorf - Trecker bei Verkehrsunfall in zwei Teile zerbrochen ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Nachmittag gegen 17.00 Uhr auf der B 61 Abfahrt Kuppendorf wurde der Trecker eines Gülle-Gespannes in zwei Teile zerbrochen. Der 44-jährige Fahrer des Treckers mit anhängendem Güllefass wollte, aus Darlaten kommend, die Bundesstraße 61 überqueren. Dabei übersah er den Pkw Volvo eines 35-jährigen Fahrers, der die B 61 in Richtung Uchte befuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Trecker in zwei Teile geteilt. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 44-jährige Fahrer des Treckers erlitt einen Schock. Am Trecker und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten über mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell