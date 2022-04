Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrer durch Vorfahrtsverstoß verletzt - Spielt Cannabis eine Rolle?

Landau (ots)

Ein 46-jähriger PKW Fahrer missachtete am Freitag Nachmittag gegen 15:45 Uhr an der Abfahrt Landau-West B10 zur L511 die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, welcher aus Richtung Godramstein heranfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW. Der 43-jährige Fahrradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Einfluss von Cannabis stand. Ob und inwiefern dies zum Unfall beigetragen hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

