POL-PDLD: Böbingen - Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Böbingen (ots)

Am 01.04.2022 befuhr gegen 18:35 Uhr ein 30-jähriger Ford-Fahrer die K6 von Gommersheim in Richtung Altdorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K36 von Böbingen kommend in Richtung K6. An der dortigen Einmündung bog der unbekannte Fahrzeugführer nach links in Richtung Altdorf ab. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des bevorrechtigten Ford-Fahrers. Der 30-Jährige musste stark bremsen und ausweichen. Infolge dessen kollidierte er mit einem Leitpfosten. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

