POL-PDLD: Edenkoben - Medizinischer Notfall

Steinfeld (ots) - In der Nacht von 30./31.03.2022 fuhren vermutlich mehrere Pkw über die als Parkplatz dienende Rasenfläche am Schwimmbad in Steinfeld. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von 4000.- Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Reiner ...

