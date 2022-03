Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld/ Germersheim - Verkehrskontrollen

Lingenfeld/Germersheim (ots)

Am 30.03.2022 kontrollierte die Polizei Germersheim im Zeitraum von 12.45 Uhr - 13.20 Uhr das Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" in Lingenfeld. Hierbei wurden insgesamt drei Autofahrer verwarnt. Im Anschluss wurde der Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim ins Visier genommen. Hier waren insgesamt 12 sogenannter "Gurtmuffel" unterwegs, die ebenfalls verwarnt wurden.

