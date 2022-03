POL-PDLD: L554 zwischen Steinweiler und Minderslachen

Bad Bergzabern (ots) - Am 29.03.2022 zwischen 15:40 und 17:25 Uhr wurde in einem Schwimmbad in der Kurtalstraße ein neuwertiger Rollator einer 77-jährigen Badbesucherin entwendet. Der Dieb tauschte seinen alten gegen den neuen Rollator ein. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: ...

