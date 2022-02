Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Altstadt - Einbruch in Nagelstudio

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstag um 18 Uhr, bis Sonntag 24 Uhr geriet ein Nagelstudio in der Hasestraße unweit der Jakobstraße ins Visier unbekannter Täter. Durch Manipulation an der Eingangstür verschafften sie sich Zutritt zum Geschäftsraum, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld an sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern unter 0541/327-3203 oder -2215 geben können.

