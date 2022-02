Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Unbekannte entwendeten Baumaschine von einer Baustelle am Alfsee

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag 10:30 Uhr, bis Montag 08:30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine rund 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte von einer frei zugänglichen Baustelle an der Kartbahn am Alfsee in Rieste. Aufgrund des Gewichts der Baumaschine ist davon auszugehen, dass die Täter diese mit einem Transportmittel vom Tatort entfernten. Durch die Polizei konnten diverse Spuren gefunden und gesichert werden. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Tel. 05439/9690 zu melden.

