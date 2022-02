Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Motorradfahrer gestürzt - Verkehrsunfallflucht mit rotem Kleinwagen in Melle

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Riemsloher Straße in Fahrtrichtung Gerden. Als ein roter Kleinwagen von einem Grundstück auf Höhe der Hausnummer 95, im Kurvenbereich nahe des Allerbachs auf die Straße fuhr, wich der Motorradfahrer diesem im letzten Moment aus. Dadurch verlor der Jugendliche allerdings die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Glücklicherweise bliebt er unverletzt, sein 125er-Motorrad allerdings wurde bei dem Sturz leicht beschädigt. Anstatt sich um den Gestürzten aus Bünde oder eine Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Fahrer des roten Kleinwagens zügig in Richtung Krukumer Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen roten Kleinwagen unter 05422/920-600 geben können.

