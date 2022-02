Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Ahaus: Zwei Männer nach Kurierfahrt festgenommen - umfangreiches Beweismaterial aufgefunden

Osnabrück (ots)

Durch Ermittlungen wurde der Osnabrücker Polizei bekannt, dass es am Mittwoch (09.02.2022) zu einer Kurierfahrt von Betäubungsmitteln kommen sollte. Drei junge Männer machten sich mit einem Pkw auf den Weg von Osnabrück ins nordrhein-westfälische Ahaus und Steinfurt, um unterschiedliche Betäubungsmittel abzuholen. Auf der Rückreise griffen die Osnabrücker Ermittler zu, mit Unterstützung von Spezialkräften wurde der Pkw gestoppt und anschließend durchsucht. Da bereits im Pkw diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, folgten Anschlussmaßnahmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsuchten die Beamten fünf Wohnungen, davon vier in Osnabrück und eine in Ahaus. Ziel war das Auffinden weiterer Betäubungsmittel und beweiserhebliche Gegenstände. Die Ermittler fanden zusammen rund neun Kilogramm Marihuana und eine fünfstellige Summe Bargeld. Darüber wurden mehr als ein Kilo weitere Drogen aufgefunden und beschlagnahmt (u. a. Ecstasy, Amphetamine und Kokain). Zwei 25-jährige Männer aus Osnabrück und Ahaus wurden als Hauptverdächtige festgenommen. Die Nacht verbrachten sie zunächst im polizeilichen Gewahrsam. Am Donnerstagnachmittag erließ eine Amtsrichterin in Osnabrück auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Haftbefehl gegen die beiden geständigen Männer, welche gegen Auflagen jedoch außer Vollzug gesetzt worden sind. Auch gegen einen dritten Verdächtigen, einen 26-jährigen Osnabrücker, wird wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Die Durchsuchung und Festnahme erfolgte in guter Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Polizei NRW.

