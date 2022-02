Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Kupferdiebe in Holzhausen

Osnabrück (ots)

Eine Friedhofskapelle "Am Boberg" fiel zwischen Donnerstag (00.00 Uhr) und Samstagmorgen (10.00 Uhr) ins Visier unbekannter Täter. Sie entwendeten an der nördlichen und südlichen Seite jeweils etwa sieben Meter lange Kupferrohre sowie diverse Kupferplatten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 zu melden.

