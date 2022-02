Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in eine Kirche in Engter - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag machten sich unbekannte Täter an einer Kirche in der Straße "Im alten Dorf" zu schaffen. Mittels grober Gewalt an einem Fenster gelangten sie in das Innere des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher jedoch keine Gegenstände an sich. Die Polizei Bramsche konnte Spuren finden und sichern, sie bittet darum verdächtige Beobachtungen unter 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell