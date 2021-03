Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schaufenster eingeschlagen

Unerkannt blieb der Verursacher nach seiner Tat von Samstag auf Sonntag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die beschädigte Schaufensterscheibe am Sonntag in der Sudetenstraße. Ein Unbekannter hatte die Schaufensterscheibe zwischen Samstag und Sonntag beschädigt. Zurück blieb ein etwa 20 Zentimeter großes Loch. Mit was die Scheibe beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

