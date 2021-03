Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Container brennt

Am Freitag war ein Feuer in Blaubeuren ausgebrochen.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr entdeckte eine Zeugin ein Feuer in einem Container in der Straße Weilerhalde. Der Container stand an einem Gebäude auf einem Firmengelände. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand löschen. Verletzte gab es nicht. Warum das Feuer ausbrach ist nicht bekannt. Hinweise, dass das Feuer gelegt worden sein könnte, gibt es nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

+++++++ 0381696

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell