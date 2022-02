Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Pkw prallt gegen Sattelauflieger - 32-jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend um 22.30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem BMW X5 die Industriestraße in Fahrtrichtung "Am Hasenkamp". Kurz vor der Einmündung "Industriestraße" kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte, vermutlich ungebremst, gegen das Heck eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Sattelaufliegers. Infolgedessen wurde der SUV herumgeschleudert und kam quer zur Fahrbahn, nur wenige Meter vor einem entgegenkommenden Pkw, zum Stehen. Dessen Fahrer setzte unverzüglich den Notruf ab und leiste mit Unterstützung hinzugeeilter Personen Erste Hilfe. Die eingetroffene Feuerwehr Dissen musste den nicht ansprechbaren Verunfallten aus seinem Wagen bergen. Durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Dissener medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus nach Osnabrück gefahren. Eine Lebensgefahr konnte jedoch zunächst nicht ausgeschlossen werden. Durch die Einsatzkräfte wurde beim 32-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen, sodass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der SUV erlitt durch den Unfall Totalschaden, einige Fahrzeugteile waren über die gesamte Fahrbahn verstreut. Der Sattelauflieger wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Die Feuerwehr Dissen leuchtete die Unfallstelle während der Maßnahmen aus und reinigte im Anschluss die Fahrbahn. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell