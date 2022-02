Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 17-jährige nach Sturz mit ihrem Leichtkraftrad schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Auf der Rheiner Landstraße in stadteinwärtige Richtung verlor eine 17-Jährige am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad. Infolge dessen kam sie mit ihrem 125er Krad zu Fall und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Durch eine eingesetzte Rettungsdienst-Besatzung wurde die Jugendliche aus Hagen medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gefahren.

