POL-MA: Heddesheim - Rhein-Neckar-Kreis: Durch Ausweichmanöver Kollision verhindert

Heddesheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochabend, gegen 18:10 Uhr, fuhr eine 33-Jährige Seat-Fahrerin mit ihren beiden Kindern auf der Leutershausener Straße stadteinwärts. Ein 56-Jähriger Peugeot-Fahrer, der gerade von der Schriesheimer Straße nach links auf die Leutershausener Straße abbiegen wollte, übersah die bevorrechtigte Seat-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß vermeiden, in dem sie rechtzeitig nach rechts auswich. Die 33-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und fuhr über den Bordstein in den dortigen Grünstreifen. Hierbei streifte sie einen Baum. Sowohl die Fahrerin, als auch deren zwei- und fünfjährige Kinder wurden leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus versorgt. An dem Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000.- Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

