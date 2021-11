Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt gegen Felsen

Fahrer verletzt (08.11.2021).

Gütenbach (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 5.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 66-jähriger Ford Focus-Fahrer am Montag gegen 21.30 Uhr auf der Hauptstraße verursacht hat. Der Autofahrer fuhr in Richtung Simonswald, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, weshalb ihn ein Rettungsdienst in eine Klink brachte. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das schwer beschädigte Auto des Unfallverursachers.

