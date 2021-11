Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Radfahrer stürzt auf laubbedecktem Fahrradweg (04.11.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz mehrere Prellungen und Schürfwunden an der gesamten linken Körperhälfte zugezogen hat sich ein 66-jähriger Radfahrer am frühen Donnerstagabend im Bereich der Rielasinger Straße. Der 66-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem "Gravel-Bike" auf dem entlang der Rielasinger Straße verlaufenden Radweg unterwegs, als das Bike auf einem mit Laub bedeckten Teilstück des Weges den Gripp verlor und es so zum Sturz kam. Nach dem Sturz begab sich der Mann nach Hause, wo er einige Zeit später infolge des Unfalls und den dabei zugezogenen Verletzungen einen Kreislaufkollaps bekam und von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik gebracht werden musste.

