Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vandalismus in der Villinger Innenstadt (04.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Mann am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Villinger Innenstadt. Ein 48-Jähriger entnahm aus einem Bücherpavillon auf der Straße "Obere Straße" mehrere Bücher, die er zerriss und danach in einen Mülleimer warf. Eine Polizeistreife beobachtete ihn dabei und nahm die Personalien des Mannes auf. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell