Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Durch Farbschmierereien an acht Gebäuden rund 3.000 Euro Sachschaden angerichtet - Polizei nimmt Hinweise entgegen (03./04.11.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in der Ekkehardstraße sowie in der Kasernenstraße die Außenfassaden von acht Gebäuden mit einem wasserfesten schwarzen Edding und aufgebrachten Sprüchen beschmiert und so Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro angerichtet. Die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

