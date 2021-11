Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Vorbeifahren anderes Auto gestreift und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (03.11.2021)

Konstanz (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden an einem in der Sankt-Gebhard-Straße abgestellten Toyota Corolla angerichtet hat ein Unbekannter am Mittwochabend, vermutlich beim zu dichten Vorbeifahren. Der Corolla stand im Zeitraum von etwa 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr am Fahrbahnrand der Sankt-Gebhard-Straße, als es zu dem Unfall kam. Ohne sich zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

