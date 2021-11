Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Lebensgefährlich verletzter Radfahrer verstorben

Dornhan-Marschalkenzimmern (ots)

Der am Freitagmorgen auf der Landesstraße 412 zwischen Dornhan und Marschalkenzimmern bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrer ist am Montag an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Dies teilte die Fachklinik, in der der 73-Jährige aus dem Kreis Rottweil behandelt worden war, der Polizei am Montagnachmittag mit.

Ursprungsmeldung:

Dornhan-Marschalkenzimmern:

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Dornhan und Marschalkenzimmern ist am Freitagmorgen ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungendavon aus, dass der 73-jährige Radler mit seinem Pedelec gegen 9.30 Uhr auseinem asphaltierten Feldweg kam und die Straße überquert hat. Dabei wurde er von einem dort fahrenden 27-Jährigen mit seinem Alfa-Romeo erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst war mit Notarzt und zwei Fahrzeugen vor Ort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte den nicht mehr ansprechbaren Radfahrer in eine Spezialklinik. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Spezialisten der Verkehrspolizei Rottweil haben mittlerweile die Unfallermittlungen übernommen und auch einen Unfallanalytiker zur Klärung des Hergangs beauftragt. Aufgrund den umfangreichen Unfallermittlungen, bei denen unter anderem auch eine Drohne eingesetzt wurde, musste die Landesstraße bis kurz vor 13 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde bis dahin überörtlich umgeleitet. Zur weiteren Untersuchung hat die Polizei auch das Auto und das Fahrrad, an denen ein Gesamtschaden von rund 10.000 entstanden ist, sichergestellt. Wegen der Schwere des Unfalls war auch die Feuerwehr Dornhan angefordert worden und mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle gekommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiterhin noch an.

