Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Trickdiebstahl

Bargeld aus Portemonnaie entwendet

Goch (ots)

Am Mittwoch (22. September 2021) gegen 10.00 Uhr wurde eine 87-jährige Frau aus Goch auf dem Parkplatz am Balfourweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Er wollte Geld gewechselt haben, um einen Parkschein zu ziehen. Die Gocherin holte ihre Geldbörse hervor und schaute im Münzfach nach Kleingeld. Diese Situation nutzte der Unbekannte zu einem Trickdiebstahl und entwendete das Scheingeld aus dem Portemonnaie. Der Mann wird als 30 - 40 Jahre alt, 170 cm groß, mit dunklem Teint und mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080.

