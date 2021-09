Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch

Neun Reitsättel entwendet

Goch-Hülm (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22. September 2021) um 19.30 Uhr bis Donnerstag (23. September 2021) um 07.20 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Reithof am Schwarzer Weg ein und entwendeten dort neun Reitsättel. Ebenfalls entwendet wurde eine Schubkarre, mit der die Unbekannten die Sättel vermutlich abtransportiert haben. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell