Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Baucontainer

Werkzeugmaschinen entwendet

Straelen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22. September 2021) um 17.00 Uhr bis Donnerstag (23. September 2021) um 06.50 Uhr brachen unbekannte Täter an der Baustelle an der Fontanestraße am Schulzentrum einen Baucontainer auf. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, unter anderem einen Stemmhammer der Marke Bosch, eine Stihl Motorfräse und ein Kernbohrgerät der Marke Weka. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250.

