Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomatensprengung misslingt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am frühen Montagmorgen (26.07., 02.00 Uhr - 03.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht einen Zigarettenautomaten an der Westerwieher Straße aufzusprengen. Zeugen nahmen in der Nacht einen lauten Knall wahr, nachdem sie eine Konversation zwischen mehreren Personen gehört hatten. Durch die Sprengung wurde ersten Erkenntnissen nach keine Zigaretten gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell