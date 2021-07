Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit, Burgerwurf, Bedrohung mit Schreckschusspistole und Schlagstock

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (25.07., 02.00 Uhr) ereignete sich im Nahbereich eines Schnellrestaurants an der Bielefelder Straße ein Streit zwischen zwei Parteien. Die Polizei wurde in der Nacht informiert, da zwei 20-jährige Männer aus Rheda-Wiedenbrück angaben, von zwei bis dahin unbekannten Männern mit einem Schlagstock und einer Schreckschusswaffe bedroht worden zu sein.

Durch eine Streifenwagenbesatzung wurden an der Bielefelder Straße die zwei Unbekannten angetroffen. Ein 18-Jähriger und ein 19-jähriger Mann aus Langenberg. Sie hatten einen Teleskopschlagstock und eine Schreckschusspistole bei sich. Ebenso fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät und ein Messer bei den Männern auf. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Eskaliert war die Situationen zwischen den Parteien an dem Drive-In des Restaurants. Ersten Angaben nach stritt man sich zunächst verbal. Anschließend warf einer der Männer ein Burger auf das Auto der gegnerischen Partei. Daraufhin geriet die Situation außer Kontrolle. Die Burger werfende Partei gab an, dass es dann zu einem körperlichen Übergriff seitens der 20-Jährigen gekommen sei. Daraufhin haben die 18- und 19-Jährigen den Schlagstock und die Schreckschusspistole drohend gezogen, bevor sie mit ihren Rädern wegfuhren.

Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung und die Hintergründe dazu werden durch die Kriminalpolizei Gütersloh ermittelt. Ermittlungsverfahren gegen alle vier Beteiligte wurden eingeleitet.

