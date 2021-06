Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL

Fahrradkontrollen im Bereich Lindenteller

Lübeck (ots)

Erneut kontrollierten 9 Beamte des 2. Polizeireviers am späten Freitagnachmittag (04.06.) am Lindenteller Fahrradfahrer. So soll auch auf die Reduzierung von Fahrradunfällen hingewirkt werden.

Insgesamt wurden in eineinhalb Stunden 215 Radler kontrolliert und erneut mussten Verwarnungen ausgesprochen werden. So nutzen 14 mit ihrem Rad verbotenerweise den Gehweg, 2 das Handy. Bei 4 Räder wurden Ausrüstungsmängel festgestellt.

Weiter wurden zwei E-Roller-Fahrer kontrolliert. Sie standen unter dem Einfluss von Drogen und bei einer 20-jährigen Fahrradfahrerin fanden die Beamten eine geringe Menge an Marihuana. Diese wurde sichergestellt und die drei Genannten müssen sich in einem Ermittlungsfahren verantworten.

Durch das gute Wetter stellten die Beamten eine deutliche Zunahme von Zweiradnutzern fest. Die überwiegende Zahl verhielt sich regelkonform. Dieses erfreute die Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell