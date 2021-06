Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (06.06.2021) ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Heiligenhafen lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr er mit seinem Krad auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW auf und stürzte auf die Fahrbahn. Mittels Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich verletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 15:40 Uhr im Sundweg in Richtung der Heiligenhafener Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Ina-Seidel-Straße fuhr der 57-jährige Motorradfahrer auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Nissan Micra auf. Dabei stürzte er von seinem Krad auf die Fahrbahn und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Unter Begleitung eines Notarztes wurde er durch den vor Ort gelandeten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bedingt durch den Aufprall zog sich auch die 29-jährige Fahrerin des Micras leichte Verletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden.

Sowohl an dem Nissan Micra als auch an dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 5500 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Sundweg zeitweise voll gesperrt.

