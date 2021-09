Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Grauer Renault Megane beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Donnerstag (16. September 2021) um 19.00 Uhr bis Dienstag (21. September 2021) um 13.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die vordere Stoßstange eines grauen Renault Megane, der an der Valenusstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250.

