Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Kelleraufbrüchen gesucht + Motorradfahrer schwer verletzt + Nach beschädigter Skulptur werden Zeugen gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Kelleraufbrüchen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ein. Nachdem sie durch die unverschlossene Tür in den Flur des Hauses gelangten, brachen sie eine Tür zu Kellerräumen auf und entwendeten Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten und Beamtinnen der Polizei Verden gebeten.

Auffahrunfall Am Großen Geeren

Ritterhude. Ein 82-jähriger Fahrer eines VW Golf wollte am Dienstagnachmittag von der Stader Landstraße nach links in die Straße Am Großen Geeren abbiegen, als eine 34-jährige Fahrerin eines VW Caddy ihn übersah und auf den Golf auffuhr. Die 34-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der VW Caddy war anschließend nicht mehr fahrbereit. Insgesamt ist ein Sachschaden von 11.000 EUR entstanden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Hambergen. Ein 53-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Mittwochmittag auf der B74 bei einem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor überholte eine 63-Jährige in einem Mercedes einen vor ihr fahrendes Müllfahrzeug in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck. Ein entgegenkommender 37-jähriger Fahrer eines Audi musste eine abrupte, starke Bremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Motorradfahrer hinter ihm stürzte schließlich infolge der starken Bremsung. Der Sachschaden wird auf 100EUR beziffert.

Nach beschädigter Skulptur werden Zeugen gesucht

Beckedorf. Die Skulptur "Bauer Beckedorf", die sich auf einer Fläche in der Beckedorfer Heide befindet, hat Schaden genommen. Der Kopf der Skulptur fehlt und dürfte nach ersten Einschätzungen mutwillig abgeschlagen worden sein. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigem Kenntnisstand zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Die Beamten der Polizei Schwanewede haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 2.000EUR beziffert. Die Polizei Schwanewede sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können und werden gebeten, sich unter der 04209/918650 zu melden.

