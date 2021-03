Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schmuck und Geld entwendet + Diebstahl aus Kasse + Einbruch in Wohnhaus + Pkw aufgebrochen + Brand in Bäckerei + Frau bei Unfall verletzt

Landkreis Verden (ots)

Schmuck und Geld entwendet

Ottersberg. Derzeit unbekannte Täter gelangten im Laufe des Montages in ein Einfamilienhaus in der Molkereistraße und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld konnten die Unbekannten schließlich vom Tatort flüchten. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ottersberg (04205/315810) zu melden.

Diebstahl aus Kasse

Achim. An der Einmündung der Verdener Straße und der Straße "Am Lahof" entwendeten bisher unbekannte Täter Bargeld aus einer zu dieser Zeit kurzfristig unbesetzten Kasse eines Lebensmittelgeschäfts. Mit der Beute entfernten sich die Unbekannten anschließend vom Tatort. Hinweise dazu nimmt die Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Thedinghausen. Zu einem Einbruch durch derzeit unbekannte Täter kam es in der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen in der Burgmannenstraße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten anschließend das Haus. Hierbei erbeuteten sie Münzen, mit denen sie schließlich vom Tatort flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Pkw aufgebrochen

Oyten. In der Nacht von Montag auf Dienstag öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Fensterscheibe eines Autos in der Sagehorner Dorfstraße und entwendeten eine Geldbörse, die im Inneren lag. Danach flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Die Beamten sind unter Telefon 04207/911060 erreichbar.

Brand in Bäckerei

Verden. Am Dienstagabend geriet die Heizungsanlage einer Bäckerei in der Hamburger Straße (B 215) aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Pächter des Hauses alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr, die das Feuer umgehend löschen konnte. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Heizungsanlage befand sich in einem Heizungs-/ Lagerraum, weitere Zimmer waren durch die Flammen daher nicht betroffen. Der Schaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Löscharbeiten war die B 215 zeitweise voll gesperrt.

Frau bei Unfall verletzt

Langwedel. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag in der Bremer Straße (L 158), als eine 49-jährige Autofahrerin einen Rettungswagen mit Martinshorn hinter sich bemerkte und nach dem Bremsen in den Seitenraum abkam. Hier stieß die 49-Jährige mit einem Verkehrsschild zusammen und verletzt sich leicht. Der Gesamtschaden lag bei mindestens 1000 Euro.

