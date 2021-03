POL-VER: Führungswechsel bei der Polizeistation Schwanewede

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Führungswechsel bei der Polizeistation Schwanewede

Schwanewede (ots)

Führungswechsel bei der Polizeistation Schwanewede (Lichtbild in Fotomappe)

Schwanewede. Polizeihauptkommissar Herbert Heinemann, seit 2011 Leiter der Polizeistation Schwanewede, wurde am Mittwoch nach über 42 Jahren bei der Polizei in den Ruhestand verabschiedet.

Herbert Heinemann, der unter anderem den Höhepunkt der Flüchtlingskrise in der Gemeinde Schwanewede sowie den Bau der neuen Polizeistation begleitete, ist gespannt auf den neuen Lebensabschnitt. "Ich freue mich darauf, jetzt mehr Zeit für Dinge zu haben, die mir Vergnügen bereiten", so Heinemann.

Sein Nachfolger ist in Schwanewede kein unbekannter. Polizeihauptkommissar Bernd Velden, der bereits seit 2019 der Vertreter von Herbert Heinemann war, übernimmt ab dem 01.04.2021 die Leitung der Polizeistation. Der gebürtige Loxstedter begann 1997 seine Ausbildung bei der Polizei und startete 2001 im Einsatz-und Streifendienst in Osterholz-Scharmbeck seine Karriere. Nach einer kurzen Tätigkeit als Dienstabteilungsleiter in Nordenham von 2014 bis 2018 kehrte Bernd Velden in den Landkreis Osterholz zurück. Dort war er zunächst stellvertretender Leiter der Polizeistation Lilienthal, bevor er im vorletzten Jahr in die Gemeinde Schwanewede kam. Hierdurch war es möglich, einen fließenden Übergang zu Herbert Heinemann zu gewährleisten.

Bernd Velden freut sich nun auf seine neue Tätigkeit. Die Arbeit mit Jugendlichen ist ihm dabei besonders wichtig. Es geht ihm indes nicht nur um eine mögliche Bestrafung bei Fehlvergehen, sondern vor allem um die Gespräche miteinander. Auch grundsätzlich möchte er für alle Bürgerinnen und Bürger immer ein offenes Ohr haben - so wie es bisher auch unter seinem Vorgänger der Fall war.

