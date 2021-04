Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Altglascontainers + Brand in der Otersener Marsch + Schwerer Verkehrsunfall in der Großen Straße in Dörverden + Unfall an der Anschlussstelle Verden-Ost (A27)

Landkreis Verden (ots)

Brand eines Altglascontainers

Verden. In der Bernhard-Warnecke-Straße brannte am Mittwochabend ein Altglascontainer nieder. Die Freiwillige Feuerwehr Verden löschte das Feuer bevor es auf die Umgebung übergreifen konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 2.500 EUR. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ob es sich um eine Brandstiftung handeln könnte, sollen die noch andauernden Ermittlungen zeigen. Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Brand in der Otersener Marsch

Kirchlinteln. In der Marsch in Otersen wurden am Mittwochnachmittag mehrere Brandherde im Abstand von etwa 100 Metern festgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchlinteln löschte das Feuer ab, bevor es sich ausbreiten konnte. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand. Die Ursache ist noch unklar und die Ermittlungen dazu dauern an.

Nach Verkehrskontrolle gleich mehrere Verstöße bekannt

Verden. Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 30-jähriger Fahrer eines Ford, weil er während der Fahrt ein Smartphone bediente. Bei der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Einfluss von Drogen gefahren sein dürfte. Gegen ihn wurden daraufhin mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten eingeleitet.

Unfall an der Anschlussstelle Verden-Ost (A27)

Verden. Am späten Mittwochnachmittag stieß eine Radfahrerin in der Straße Osterkrug mit einem Pkw zusammen und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 54-jährige Fahrerin eines Seat wollte nach links auf die A27 in Fahrtrichtung Bremen fahren und übersah dabei die Radfahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe kann nicht genau beziffert werden.

Gefahrenstelle auf der Autobahn: Unbekannter Fahrer überfährt Warnleuchte

Achim. Auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Achim-Nord der A27 sicherten Beamte der Autobahnpolizei am Mittwochnachmittag eine Gefahrenstelle ab. Währenddessen überfuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes eine Warnleuchte, die dadurch zerstört wurde. Der Fahrer fuhr einfach weiter, ohne seine Personalien anzugeben und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen werden unter 04232/945990 um Hinweise an die Autobahnpolizei Langwedel auf den Fahrer und sein Fahrzeug gebeten.

Schwerer Verkehrsunfall in der Großen Straße in Dörverden

Dörverden. Bei einem Unfall in der Großen Straße verletzte sich am späten Mittwochnachmittag der Fahrer eines Motorrades schwer. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito kam aus Fahrtrichtung Nienburg und bog von der Großen Straße nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten 31-jährigen Fahrer eines Motorrades. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der 31-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird mit 6000EUR beziffert. Aufgrund des Verkehrsunfalles und der anschließenden Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall an Ampelkreuzung

Verden. Zwei Pkw prallten am frühen Mittwochabend an der Kreuzung Neue Schulstraße trotz funktionierender Lichtzeichenanlage aufeinander. Eine 83-Jährige fuhr in einem BMW auf der B215 in Richtung Verden über die Kreuzung, als ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter plötzlich von links in die Kreuzung einfuhr. Möglicherweise hatte der 62-Jährige eine rotzeigende Ampel übersehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden liegt jedoch bei mehreren tausend Euro. Der BMW konnte nur noch abgeschleppt werden. Zeugenhinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

