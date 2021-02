Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Autowerkstatt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag, 18. Februar 2021, in die Räumlichkeiten einer Autowerkstatt in der Adelheider Straße ein.

Hier entwendeten sie neben Werkzeugen unter anderem einen Akkuschrauber. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 2.800 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag im Bereich zwischen der Jägerstraße und Moorkampstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

