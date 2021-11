Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Kreis Konstanz) Auto zerkratzt (08.11.2021)

Stockach (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Unbekannter am Montag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 12.30 Uhr auf der Straße "Hardtring". Der Täter beschädigte eine auf einem Firmenparkplatz abgestellte grün-schwarze Mercedes E-Klasse, indem er die gesamte Fahrerseite zerkratzte. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Stockach, Telefon 07771 9391-0, entgegen.

