Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Brand eines Zweifamilienhauses

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 19:30 Uhr in die Redekerstraße im Stadtteil Sonnenhügel alarmiert. Über den Notruf hatten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl gemeldet. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren auch offene Flammen sichtbar. Die Feuerwehr Osnabrück bekämpfte die Flammen mit Einsatzkräften der beiden Berufsfeuerwehrwachen und Kräften der freiwilligen Feuerwehren Eversburg, Haste, Schinkel und Neustadt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem Wohnhaus. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Objekt und konnte das Brandgeschehen auf den Dachbereich eingrenzen. Mittels Drehleiter wurde die Dachhaut geöffnet, um das Feuer zu bekämpfen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden. Das Zweiparteienhaus ist derzeit nicht bewohnbar und als Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Zur Brandursache hat die Polizei noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem ist Gegenstand der Ermittlungen, ob ein Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Küchenbrand besteht oder eine technische Ursache für das Feuer verantwortlich sein könnte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

