Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Vorfahrt missachtet - drei verletzte nach Unfall, darunter ein 11 Monate altes Kind

Dissen a.T.W. (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es um 14:50 Uhr auf dem Niedersachsenring, im Bereich der Autobahnabfahrt, zu einem Unfall. Die 28-jährige Fahrerin aus Bad Driburg fuhr gemeinsam mit ihrem 11 Monate alten Sohn in ihrem Opel Corsa auf der Autobahnabfahrt der A33. Am Ende der Abfahrt wollte sie links weiter in Richtung Bad Rothenfelde abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden bevorrechtigten 45-jährigen Fahrer eines VW Tiguan. Der Mann aus Hilter war auf dem Niedersachsenring in Richtung Hilter unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Auf Grund des Zusammenpralls wurde alle drei Personen leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

