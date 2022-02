Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Vorfahrt missachtet - zwei Frauen verletzt

Bad Essen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Bad Essen mit ihrem Audi den Kuhweg in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Schulallee missachtete sie die Vorfahrt einer 49-jährigen Bad Essenerin, die mit ihrem Mitsubishi Colt die Schulallee in Richtung Lindenstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Mitsubishi kam auf der Fahrbahn zum Stehen, der Audi A1 prallte gegen eine Ampel und stoppte dann abseits der Fahrbahn. Die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 49-Jährige leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Pkw mussten abgeschleppt werden, es entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden.

