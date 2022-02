Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Leichtverletzte bei Küchenbrand

Osnabrück (ots)

Um kurz nach 08 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstag zu einem Küchenbrand in die Redekerstraße alarmiert. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte in einer Wohnung der Küchenraum. Drei Bewohner wurden von der Feuerwehr hinausgeführt und zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. Eine 29-jährige Frau, ein 26-jähriger Mann und ein 4-jähriger Junge wurden nach ambulanter Versorgung bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen, sie erlitten nur leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging der Brand von einer Pfanne auf einem Elektroherd aus, zu den Hintergründen nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. Durch Ruß und Rauchgase wurde die Wohnung derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie zurzeit nicht bewohnbar ist. Die Feuerwehr musste im Küchenraum zur Überprüfung von Glutnestern die Zwischendecke öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell