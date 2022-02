Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Erneut Raubüberfall auf Pizzaboten

Bramsche (ots)

Am Mittwochabend beabsichtigte ein 22-jähriger Mann einige Pizzen in den Grünegräser Weg am Bramscher Berg zu liefern. Das Essen war zu einer Adresse auf dem Abschnitt zwischen Sauerbruchstraße und Alter Postweg bestellt worden. Auf der Straße traf der Lieferant auf einen jungen Mann, augenscheinlich den Besteller. Dieser Mann zog unvermittelt eine Schusswaffe und forderte den 22-Jährigen auf, das mitgeführte Bargeld auszuhändigen. Der Täter nahm das Portemonnaie an sich und flüchtete fußläufig in Richtung Ehrenmal.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20 - 25 Jahre alt - kurzes, dunkelblondes Haar - 175 bis 180 cm groß - sportliche Figur - sprach Hochdeutsch - schwarze Jogginghose - dunkle Jacke - trug Kapuze und medizinische Mund-Nasen-Bedeckung

Der 22-jährige Lieferant blieb bei dem Überfall körperlich unversehrt, er verzichtete auf medizinische Betreuung. Die Polizei Bramsche leitete unter Hinzuziehung benachbarter Dienststellen und der Bereitschaftspolizei eine umfangreiche Nahbereichsfahndung ein, leider ohne Erfolg. Der Tatort wurde durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Osnabrück aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, ob ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat vom 22. Januar besteht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

