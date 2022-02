Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Sachbeschädigung am Bahnhofsvorplatz - Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bohmte (ots)

Bereits in der Nacht zum Sonntag (23.01.2022) kam es im Bereich des Bahnhofvorplatzes in Bohmte zwischen 20.00 Uhr und 9.00 Uhr zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach einem Geschädigten, dessen Fahrrad am Bahnhof abgestellt war und durch die Täter ebenfalls beschädigt wurde. Die bereits getätigten Ermittlungen durch die Polizei führten bis jetzt noch nicht zu dessen Besitzer. Bei dem Rad handelt es sich um ein Herrensportrad der Marke MERIDA Typ Sydney in der Farbe Blau. Hinweise zum Eigentümer des hier abgebildeten Rades können unter 05471-9710 bei der Polizei Bohmte gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell