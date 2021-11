Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten in Backnang, Auffahrunfall in Schorndorf

Waiblingen (ots)

Backnang: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Zwischen dem 18.11.2021, 08:00 Uhr, und dem 19.11.2021, 13:00 Uhr, ereignete sich in der Grabenstraße in Backnang, unweit der dortigen Gaststätte "Brasserie", eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte auf nicht bekannte Weise einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Audi A4 Avant. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem Stettiner Ring, auf Höhe der Hausnummer 7, zu einem Unfall. Ein ordnungsgemäß geparkter weißer VW Golf wurde dabei beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191 9090 entgegen.

Schorndorf: 3000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Am Freitagmittag befuhr der 48-jährige Fahrer eines schwarzen Audi Q5 die Gmünder Straße in Richtung Reinhold-Maier-Platz. Dabei fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf einen ebenfalls in Richtung Reinhold-Maier-Platz fahrenden grauen Audi RS 3 auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.

